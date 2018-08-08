الأربعاء 8 أغسطس 2018 19:00
الدين العام السعودي يرتفع إلى 536 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية السعودية الأربعاء ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي)، بنسبة 21.1 % بنهاية النصف الأول 2018.
وهذه تطورات الدين العام السعودي:
- وصل الدين العام السعودي (داخلي وخارجي) 536.95 مليار ريال ما يساوي (143.2 مليار دولار).
- وفقا لبيانات المالية السعودية كان الدين العام المستحق على المملكة، يبلغ 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
- بنهاية النصف الأول 2018، بلغ الدين الداخلي 289.45 مليار ريال (77.2 مليار دولار)، يشكل 53.9 % من إجمالي الدين.
- وبلغت الديون الخارجية 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، يمثل 46.1 %.
- زيادة الدين العام تأتي بالتزامن مع معاناة أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
- سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليار دولار في 2017.
- أعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
- الإيرادات المتوقعة بـ 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، بعجز متوقع 195 مليار ريال (52 مليار دولار).
المصدر
الأناضول
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