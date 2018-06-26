الثلاثاء 26 يونيو 2018 12:15
الدينار البحريني يهبط لأدنى مستوى في 17 عاما
قال مصرفيون إن الدينار البحريني هبط إلى أدنى مستوى له في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية اليوم الثلاثاء.
وقال المصرفيون إن هبوط الدينار جاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة البحرينية في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.
ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي.
وأكد المصرف في البيان أنه "سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتي ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأمريكي".
وقال البنك إن ربط العملة سيظل سياسة مهمة "ساهمت في استقرار المعاملات المالية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار".
المصدر
رويترز