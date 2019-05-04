الديمقراطيون يمهلون وزير العدل حتى صباح الإثنين لتقديم تقرير مولر كاملا

وزير العدل الأمريكي يرفض المثول أمام اللجنة القضائية غيتي

أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي "جيرولد نادلر" وزير العدل وليام بار حتى صباح الإثنين لاطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

الموعد النهائي: أبلغ رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الإثنين في رسالة أرسلها الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة يوم الخميس.

أثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية، الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس وقالت "هذه جريمة".

نادلر قال إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونغرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذي يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وما تلا ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق. وزير العدل الأمريكي يرفض المثول كان وزير العدل الأمريكي وليام بار، قال الأربعاء إنه لن يحضر جلسة تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة.

الوزير بيل بار، أعلن أنه لن يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الخميس بشأن طريقة تعامله مع تقرير روبرت مولر، المحقّق الخاص في تدخّل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ما أثار المواجهة مع الديمقراطيين. جيري نادلر يمهل وزير العدل حتى صباح الإثنين لتقديم تقرير مولر كاملا قال رئيس لجنة العدل في مجلس النواب النائب الديموقراطي جيري نادلر إن الوزير رفض أيضا تسليم اللجنة نسخة غير منقّحة من تقرير مولر، مهدّداً باستدعائه للمثول أمام اللجنة رغماً عنه إذا لم تفض المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة إلى حلّ.

نادلر، أوضح للصحفيين في مقر الكونغرس الأربعاء بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ في وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة الغد" وقال إن بار يخشى من الإدلاء بشهادته بالنظر إلى "مدى عدم الأمانة التي كان عليها".

الأعضاء الديمقراطيون، تعهدوا بإصدار أمر استدعاء في مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته، إذ قال الديمقراطي حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور، يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".