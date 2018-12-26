الديمقراطيون يتهمون ترمب بدفع الولايات المتحدة إلى الفوضى

المرشحة الديمقراطية لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي (يسار) في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيتي

اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدفع الولايات المتحدة إلى الفوضى بدءاً بالتقلبات المالية، إلى شلل جزء من الإدارات الأمريكية، وإقالة وزير الدفاع المفاجئة.

التفاصيل: زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قالا إن الرئيس ترمب يُغرق البلاد في الفوضى. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (غيتي) النائبان أضافا في بيان مشترك، أن البورصة تتراجع بينما يخوض الرئيس حربا شخصية ضد الاحتياطي الفدرالي بعد إقالته وزير دفاعه، وأنه بسبب أزمة الميزانية، بقي ترمب في واشنطن بدل قضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة في منزله في فلوريدا كعادته، وأخذ ينشر "التغريدات" المتواصلة لتبرير سياساته.

نانسي بيلوسي وتشاك شومر قالا إنه مادام الرئيس يعمل بتوجيه من "المحافظين المتشددين"، فمن الصعب أن يقدم حلاً يمر في مجلسي الشيوخ والنواب معاً. رد ترمب: بينما لا يلوح أي مخرج فوري في الأفق بعد إغلاق العديد من الإدارات الفدرالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الإغلاق الجزئي للحكومة سيستمر إلى حين تلبية طلبه تشييد جدار أو سياج حدودي مع المكسيك جاء ذلك عقب اتصاله عبر الفيديو بالجنود الأمريكيين لتهنئتهم بمناسبة عيد الميلاد.

ترمب قال: " لا يمكنني إخباركم متى سننهي الإغلاق الحكومي، لكنني سأخبرك بأننا لن ننهيه حتى نستطيع بناء جدار أو سياج أو مهما شاؤوا تسميته، سأسميه كما يشاؤون ولكنه في النهاية حاجز لمنع الناس من دخول بلادنا ولحمايتنا من المخدرات والاتجار بالبشر. خلفية: الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق جزئي، السبت الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس دونالد ترمب من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

الرئيس الأمريكي حمل نواب الحزب الديمقراطي مسؤولية تعطيل مؤسسات الحكومة الأمريكية مؤقتا لغياب التوافق على ميزانية الدولة بين البيت الأبيض والديمقراطيين والجمهوريين.

الأزمة بدأت بعد أن رفض ترمب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار.

مجلس النواب، الذي لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، أقر مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ لذا بدأ الإغلاق منتصف الليلة الماضية.

ترمب جعل من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك ركيزة من ركائز حملته الانتخابية عام 2016 لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

استطلاع لرويترز/إبسوس في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أظهر أن 31% فقط من المشاركين قالوا إن تعزيز الأمن على الحدود ينبغي أن يكون من أهم ثلاث أولويات للكونغرس الأمريكي.