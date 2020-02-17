الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه.. ومصريون يتساءلون: لماذا لم تنخفض الأسعار؟
وعبّر رواد موقع تويتر عن استيائهم من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه، وتساءل آخرون عمّا إذا كانت الأسعار سترتفع بارتفاع الدولار من جديد.
يذكر أن سعر الدولار وصل لأقل معدلاته بقيمة 15.60 جنيه للشراء، وسعر 15.70 للبيع، حسب البنك المركزي، منذ تحرير سعر الصرف وسط ثبات أسعار البضائع والمحروقات.
وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار إلى تدفقه في المحافظ المالية المصرية، خاصة أذون وسندات الخزانة.
ووفق موقع البنك المركزي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو ثلاثة قروش في المتوسط خلال تعاملات اليوم الإثنين.
لما الدولار كان ب١٩.٨٠ قرش شركات الادوية صرخت وعيطت للدولة عشان يعلوا سعر الدواء وبالفعل إستجابت الدولة لهم مرتين وتم رفع سعر الأدوية فى المرتين للضعف والضعفين والثلاث أضعاف ..طيب بالنسة ان الدولار دلوقت فقد ٢٥ فى المائة من قيمته وبقى ب ١٥.٦٠ قرش إيه الأخبار يا شركات الادوية ؟ 🤔— عمرو فهمى (@AmrFahmy2017) February 15, 2020
يعنى موضوع شاكوش شاغل الرأى العام المصرى بصورة ليس لها معنى فى حين موضوع الدولار اللى بينزل أمام الجنية ومع ذلك الأسعار يا بتزيد يا زى ماهية .. واضح إن احنا محتاجين شاكوش ع دماغنا يوضح لنا الموضوعات اللى تهمنا !!🙈🙉🙊— Tarek Hassan (@tarekhassan39) February 16, 2020
السؤال: و إحنا حنكسب إيه بنزول الدولار؟! الأسعار حتنزل و الحياة حيبقى لونها بمبي؟! معظم الناس إللي أعرفهم بيخسروا. سواء العاملين في الخارج أو اللي شغالين في السياحة و تصدير الخدمات. https://t.co/NAEPLY99uI— shady F (@NoClue55) February 16, 2020
كلمة السر في المستوردين هنا في مصر لما الدولار كان بيزيد كان بيزود بضاعته بالتليفون فكان السعر بيسمع نفس اللحظه انما دلوقتي يقول لما اشتري دولار بالتمن الجديد ويفضل يبيع في البضاعه اللي عنده بالسعر الغالي لحد ما مستورد غيره يرخص لانه اشتري بالسعر الرخيص فيرخص هو كمان— ᗯᗩᒪIᗪ (@Walid_mahrous) February 16, 2020