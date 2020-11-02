الدوحة.. "كتارا" تتزين باسم النبي محمد ومديحه يتردد في أرجائها (فيديو)
ورصدت الكاميرات تزيين اسم النبي "محمد"، لجدران حي "كتارا"، الذي يقع على مساحة مليون متر مربع.
وصاحب عرض أسماء النبي على جدران الحي، تشغيل إدارة "كتارا" أناشيد وأغاني عبر مكبرات الصوت، تمدح الرسول الكريم.
وعادة ما تقيم مؤسسة الحي الثقافي "كتارا"، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار العام في قطر.
باب الترشح مستمر لغاية 31 يناير 2021 لـ #جائزة_كتارا_لشاعر_الرسول ﷺ الدورة الخامسة لفئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي. وذلك من خلال الرابط: www.katarapoet.com #تجمل_الشعر_بخير_البشر #سلامتك_هي_سلامتي #كتارا #قطر #الوعد2022 #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية
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وشهدت فرنسا خلال الفترة الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفي 21 من أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.