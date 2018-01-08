دراسة
الاثنين 8 يناير 2018 10:07

الدهون المتراكمة حول عضلة القلب تزيد من خطر فشله

أمراض القلب
الجزيرة-أرشيفية
توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الدهون المتراكمة حول القلب، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفشل عضلة القلب.

وأوضح باحثون بجامعة "أيوا" الأمريكية، أن الدهون الزائدة على القلب قد تسهم في زيادة خطر فشل عضلة القلب لدى مرضى السكري والقلب بمقدار مرتين إلى خمس مرات.

وأضافت أن مرض السكري يقلل من القدرة على التمثيل الغذائي في عضلة القلب، وهو ما يدفع خلايا القلب إلى الإفراط في استخدام الدهون كوقود أيضي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف عضلة القلب.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن المشاكل المتعلقة بإنتاج الطاقة في منطقة الميتوكوندريا (حيث يتم إنتاج الطاقة داخل القلب) قد تلعب دوراً في قصور وظائف عضلة القلب المرتبط بمرض السكري.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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دهون
عضلة القلب
خطر
فشل القلب
إتلاف عضلة القلب
دراسة أمريكية حديثة

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