الإسلاموفوبيا
الثلاثاء 2 مايو 2017 18:21

الدنمارك تحظر دخول العودة والعريفي والنابلسي

الداعية سلمان العودة
أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية (الثلاثاء) حظر 6 من الدعاة بينهم الداعيين السعوديين سلمان العودة، ومحمد العريفي والداعية السوري محمد راتب النابلسي من الدخول إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" عن مصادر رسمية لم تذكرها، أن قائمة تضم 6 من الدعاة ورجال الدين أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بإدعاء تبنيهم "آراء معادية للديمقراطية، وترويج أفكار متعلقة بالخلافة الإسلامية، فضلًا عن التحريض على العنف ضد النساء والأطفال".

ووفق المصادر ذاتها، ضمت القائمة: الداعية السعودي سلمان العودة، والداعية محمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأمريكي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011.

ويتيح قانون "القائمة الوطنية العامة" الصادر نهاية العام الماضي للحكومة الدنماركية، ذات التوجه اليميني، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم "معادون للديمقراطية الأوربية".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الإسلاموفوبيا
الدنمارك
سلمان العودة
محمد العريفي

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