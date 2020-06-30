الدفاع الليبية: لن نسمح "للمرتزقة" باستغلال حقول النفط
جاء ذلك في بيان للعقيد صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع، أورده حساب "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، على فيسبوك.
وقال النمروش "مصادر الطاقة، والحقول والموانئ النفطية، ومنابع المياه، لن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين، أو أن تكون مصدر استغلال أو ابتزاز، ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية".
#عملية_بركان_الغضب: العقيد صلاح النمروش - وكيل وزارة الدفاع مصادر الطاقة.. الحقول والموانئ النفطية.. منابع المياه.....Posted by عملية بركان الغضب on Tuesday, 30 June 2020
وأضاف النمروش "المؤسسة العسكرية كبقية مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والخدمية، تخضع لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية".
ومضى قائلا "لا يعني امتلاكها للسلاح (في إشارة للمؤسسة العسكرية) أن تستحوذ على السلطة، وإن فعلت فيجب محاربتها ومحاكمتها ومعاقبتها".
ميليشيات حفتر الارهابية المسنودة بخليط من المرتزقة تتعدّى على محطة كهرباء خليج #سرت البخارية المحتلة و تسرق مولد ديزل خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا ) محمول على سيارة نوع (MAN) و (12) جهاز لاسلكي و (15) اسطوانة غاز خاصة بالمحطة و شاشة عرض مرئي (52) بوصة خاصة بغرفة التحكم #ليبيا pic.twitter.com/h6yRofAmJP— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 28, 2020
والأحد، أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، تعرض محطة كهرباء خليج سرت (شمال وسط)، لاعتداء وأعمال سرقة على يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
و أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن بالغ قلقها من وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في حقول نفطية بينها حقل الشرارة (جنوب) الأكبر في البلاد.
المؤسسة الوطنية للنفط— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 26, 2020
تعرب المؤسسة عن قلقها الشديد بشأن تواجد مرتزقة روس في حقل الشرارة النفطي
مرتزقة روس وأجانب يتواجدون في حقل الشرارة النفطي، بعد أن قامت قافلة من عشرات السيارات العسكريه بدخول الحقل مساء امس الخميس والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية. pic.twitter.com/IIjtn9kq3F
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، مما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).