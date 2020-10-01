"الداخلية بلطجية".. اشتباكات في الأقصر بعد مقتل شاب برصاص الشرطة (فيديو)
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق جنازة الشاب بعد هتافات المشيعين المناهضة للداخلية والمطالبة بالقصاص لمقتله برصاص قوة أمنية داهمت منزله فجر الأربعاء في جزيرة العوامية بالأقصر.
وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن أطلقت النار على الشاب عويس عبد الحميد على، بعد مشادة بينهم وبين والده، خلال مداهمة منزلهم للبحث عن أحد أقاربه بدعوى مشاركته في المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية إلا أنها لم تجده.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سماع صوت طلقات الرصاص أمام منزل القتيل، ولحظة المداهمة ومسارعة قوات الأمن في مغادرة المكان بعدها.
وخلال ساعات تصدر وسما (#الداخلية_بلطجية) و(#كلنا_عويس_الراوي) قائمة التفاعل على تويتر في مصر، وكانت عبارة "الداخلية بلطجية" إحدى الهتافات المرتبطة بثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك وكانت بداية شرارتها مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة آنذاك.
الشاب #عيسى_الراوي شهيد قرية #العوامية في #الاقصر— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 30, 2020
قتله ضابط شرطة مجرم ظلما أمام والده في بيته لانه رد صفعة الضابط الذي صفع والده أمامه
العصابات التي أطلقها #السيسي لاتفهم وظيفة الشرطة ومعنى الأمن فتحولوا لاذلال الشعب لتكريس الطغيان والاستبداد والفساد
كفاية#مصر_تنتفض#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/VvklKYeO2e
ويتصاعد الحشد الإلكتروني والدعوات للتظاهر يوم غد الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه، تحت وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 سبتمبر، واتساع رقعتها.
ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.
اللي بيحصل في #الأقصر دلوقت فُجر من كلب كرسي وعد بلطجية الداخلية أن اللي هيقتل مواطن مش هيتحاسب فبلطجي قتل وناس الأقصر عاوزين تار ابنهم و #الشرطه_في_خدمه_الكلب و #الداخلية_بلطجية— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 30, 2020
ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير، وتم اعتقال العشرات في محافظات عدة.
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
🔥منذ قليل | جنازة شهيد #العوامية ب #الأقصر الشهيد #عويس_الراوي #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #الشرطة_في_خدمة_الكلب #ارحل_يا_سيسيي #يسقط_السيسي #هترحل_يا_مسهوك #ارحل_يابلحة #مش_عايزينك#الداخلية_بلطجية https://t.co/ujzARMtHMn pic.twitter.com/lF0t3WTtHc— صفي الدين (@safieldiyn) September 30, 2020
ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
#الشرطه_في_خدمه_الكلب#الداخلية_بلطجية#جمعة_الغضب_الثانية— Doaa (@Doaa34049013) September 30, 2020
عاشوا رجالا وماتوا شهداء أحدهم دافع عن والده والثاني رفض سب والدته. pic.twitter.com/ivTgTlOGFa
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
الداخلية تهاجم المشيعين— Doaa Hassan (@doaa4hassan) September 30, 2020
قرية العوامية #الاقصر #الداخلية_بلطجية #الشرطه_في_خدمه_الكلب pic.twitter.com/l5tYqJJpWu
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.
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قبل قليل | شاهد بلطجية #السيسي تتسبب في اشتعال النيران في بيوت الأهالي في #العوامية #الأقصر وتمنعهم من إطفائها !!— ثورة شعب (@ThawretShaaab) September 30, 2020
===#save_luxor#SaveLuxor#الشرطه_في_خدمة_الكلب #الداخلية_بلطجية #ارحل_يا_سيسيي #ارحل_يابلحة pic.twitter.com/YSzcipEXbN
الاقصر الآن اشتباكات مستمرة حتي اللحظة#الداخلية_بلطجية#الشرطه_في_خدمة_الكلب pic.twitter.com/tPGaYoRRPH— عاشق الهدوء (@Midohashim17) September 30, 2020
لا توجد معارضة يمكنها إزاحة نظام #السيسي اليوم، إذ من بالساحة إما صمتوا بإرهاب النظام وبسجونه وغالبية تمارس بزنس المعارضة والإتجار بأوجاع الشعب.. إزاحة النظام تحتاج بزوغ قيادات شابة قادرة على التعامل مع معطيات المرحلة بعيدا عن التجمد والبزنس#الداخلية_بلطجية#الشرطه_في_خدمه_الكلب— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 1, 2020
الداخلية بلطجية ربما يكون— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 1, 2020
تسطيح مخل للواقع البائس في مصر!
الداخلية مجرد عصا سوداء
لإرهاب الشعب
بينما البلطجية هم من يحكمون مصر منذ 68عام
راجعوا التاريخ
بعد44 يوم فقط من إنقلاب يوليو
أعدموا خميس والبقري!#كلنا_عويس_الراوي#الداخلية_في_خدمة_الكلب #الداخليه_بلطجيه#save_luxor
عويس أبو الراوي قتلوه بعد قيامة الصعيد #عويس_ابوالراوي #عيسى_الراوي #الداخلية_بلطجية#صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/gbsyyTIKgP— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) October 1, 2020
عندما يسقط السيسى و أعوانه سينظر للداخلية صارخا، باكيا "يا ولاد الكلب، ضيعتونى"#الداخلية_بلطجية— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 1, 2020
الاخوان كان أقوي حزب مؤثر شوفوا العسكر عملوا فيهم إيه قتل واعتقال وتشريد وحطينا جزمة في بوقنا عالظلم ده .اللي بيحصل في الأقصر لو موقفتوش جنب اخواتكم هيقتلونا ويشردونا ويعتقلونا انتفضوا 🌋🌋🌋#الداخلية_بلطجية#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الشرطه_في_خدمة_الكلب#save_luxor pic.twitter.com/t11soS0r5A— ahmed_من غير ذكر اسم (@ilmwatnx5) October 1, 2020
عارفين لو متحركتوش هتلاقوا 👇👇— ahmed_من غير ذكر اسم (@ilmwatnx5) October 1, 2020
فرعون مصر هيطلب من كلابه تقتل كل طفل وتعتقل كل رجل ولكم في قصة سيدنا موسي عبرة 🤔🤔انتفضوا مع اخواتنا في الاقصر لا تتركوهم وحدهم كما تركتوا سينا 🌋🌋🌋🤔#الداخلية_بلطجية#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الشرطه_في_خدمة_الكلب#الأقصر#save_luxor pic.twitter.com/1RwxxNaM5P
عويس راجل من ضهر راجل مقبلش الإهانة لأبوه من عيل كلب أبو 50% مسكوه سلاح فاستعمله عشان يقتل به أشرف الناس— بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) October 1, 2020
الثأر هو الحل
تارك في رقبينا كلنا يا عويس يا بطل
و هناخده من كل كلاب #الداخلية #جمعة_الغضب_الثانية #كلنا_عويس_الراوي#الشرطه_في_خدمه_الكلب#الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/jYjtQGqvAN