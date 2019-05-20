الاثنين 20 مايو 2019 14:16
الداخلية المصرية: مقتل 12 شخصا من حركة "حسم" بغرب القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، مقتل 12 عضوًا من حركة "حسم" في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة منزلين كانوا يقيمون فيهما في القاهرة.
التفاصيل:
- الداخلية المصرية، أعلنت الإثنين، مقتل 12 شخصًا، قالت إنهم منتمون لحركة "حسم" التي تعتبرها مصر وواشنطن "إرهابية".
- لم تعلن الداخلية أسماء القتلى في الحادث الذي جاء بعد ساعات من إصابة 17 شخصًا بجروح في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بالقرب من منطقة الأهرامات . ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. ولم تتطرق وزارة الداخلية إلى وجود صلة بين المداهمة والاعتداء.
- بيان الداخلية: تم رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم "الإرهابية" إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة.
- البيان: لدى مداهمة الشقة، قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النار تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور ما أسفر عن مصرع سبعة من تلك العناصر.
- البيان: تم مداهمة شقة أخرى في دائرة قسم الشروق في شرق القاهرة حيث أكدت المعلومات وجود عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة لـ"الجماعة الإرهابية"، ما أدى إلى مصرع خمسة منهم عثر بحوزتهم على بنادق آلية وذخيرة.
- بيان الداخلية: المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية تفيد بصدور تكليفات من قيادات بالخارج لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.
خلفيات:
- كانت الداخلية المصرية قد أعلنت أمس عن "تفجير جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردًا من جنوب إفريقيا. ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم .
- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استهدف تفجير حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة؛ ما نتج عنه 4 قتلى، بينهم 3 سياح.
- مصر تشهد عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، تبنت بعضها حركة "حسم" التي ظهرت في يوليو/تموز 2016، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد، بحسب بيانات رسمية.
- "حسم" هو تنظيم ينتهج أسلوب النضال المسلح، ويركز هجماته على رجال الشرطة والقضاء. وأصدر القضاء المصري عام 2017 حكمًا يقضي بحظر التنظيم.
- السلطات المصرية تعتبر حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، لكن جماعة الإخوان أكدت في أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، رفضها للعنف وتبرأت من حركة حسم.
- منذ شباط/فبراير 2018 أطلقت السلطات بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية واسعة لطرد تنظيم الدولة من سيناء في شرق مصر واستئصال "البؤر الإرهابية" في البلاد.
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تحقيق أجرته "رويترز" في أبريل/نيسان وجد أن قوات الأمن المصرية قتلت المئات من المشتبه بهم خلال ما وصفتها وزارة الداخلية بوقائع تبادل لإطلاق النيران، لكن أقارب القتلى قالوا إنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
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منظمات حقوق الإنسان تتهم مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية كجزء من حملة قمع.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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