مصر
الخميس 22 يونيو 2017 17:42

الداخلية المصرية تقتل 7 أشخاص في أسيوط

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار
قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن الشرطة قتلت 7 أشخاص في اشتباك بمركز منفلوط في محافظة أسيوط بجنوب البلاد على صلة بهجمات على مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن الاشتباك جاء في إطار جهودها "المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا".

وقتل في الهجمات التي يشير إليها البيان عشرات المسيحيين.

وأضافت الداخلية "حال استشعار تلك المجموعة باقتراب القوات الأمنية قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وعثر بعمليات التمشيط عقب ذلك على 7 جثث جار تحديدها".

كما أعلنت الوزارة عن عثورها على 5 بنادق آلية، وعدد من الأوراق التنظيمية وبعض الملابس العسكرية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة حول تفاصيل الحادث، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

المصدر
رويترز
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منفلوط

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