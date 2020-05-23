سيناء
السبت 23 مايو 2020 23:21

الداخلية المصرية تعلن مقتل 21 شخصا في سيناء

جنود مصريون في محافظة شمال سيناء
جنود مصريون في محافظة شمال سيناء
رويترز
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، أن 21 شخصا قالت إنهم "مسلحون" قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان، أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، فيما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان، إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، فيما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من العناصر المسلحة شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

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المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر

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