الداخلية الليبية تضبط متهمين بتعذيب عمال مصريين (فيديو)

وأضافت الداخلية في بيان عبر حسابها على فيسبوك أنه تم التعرف على هوية المتورطين في تعذيب العمال المصريين في ليبيا، والقبض عليهم، وأن جميع الوافدين بصحة جيدة.

يأتي ذلك في أعقاب بث مقطع فيديو يظهر عددًا من الوافدين المصريين في ترهونة رافعين أيديهم، وقد أجبروا على إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليًا)، الأحد الماضي في اتصال هاتفي مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية".

وأضاف: "مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا، نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا"، وتابع: "بإمكان مصر أن تلعب دورا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في ليبيا".

في حين، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد إن إهانة عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" أوقفوهم هو أمر لن يمر، وشددت على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس أولوياتها" سواء في الداخل أو الخارج.

وأشارت عبيد إلى أن مصر شنت عام 2015 غارات جوية على ليبيا ردًا على ذبح 22 قبطيًا مصريًا على يد مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية إن "الدولة المصرية لا تصمت فيما يتعلق بأي تعد على المصريين في الخارج"، وتساءل مغردون عن فعالية هذا التصريح، وإذا ما كان ينطبق على ليبيا وحدها، لا سيَّما مع صمت السلطات المصرية إزاء سحل مواطن مصري في الرياض.

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، بإعلان حكومة الوفاق الوطني عزمها فتح تحقيق لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه "احتجاز" لعمال مصريين.

UNSMIL is concerned about the arrest, detention & ill-treatment of a large number of Egyptian nationals in the city of Tarhouna in potential violation to Libya’s international human rights law obligations on the prohibition of torture, inhuman & degrading treatment or punishment. pic.twitter.com/jyojScZGem