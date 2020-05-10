الكويت
الأحد 10 مايو 2020 16:15

الداخلية الكويتية تعلن إحالة متطوع اعتدى على مقيم للتحقيق (فيديو)

إحالة متطوع بالكويت إلى جهات التحقيق لضربه مقيما حسب مقطع الفيديو متداول
مواقع التواصل
قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إنها استدعت متطوعا ظهر بمقطع فيديو وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة "جليب الشيوخ" وأحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، بشأن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المتطوعين وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة (جليب الشيوخ).

وأوضحت الإدارة أن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

 وكان قد تم تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل للحظة اعتداء أحد المنظمين بالكويت على وافد عندما جاء للحصول على وجبة إفطار.

ويظهر في مقطع الفيديو تعدي المتطوع بالضرب على الوافد، فيما لم يتدخل أحد من الموجودين بجواره ليفصل بينهما، كما يظهر عدد كبير من الوافدين يقفون في صفوف طويلة في انتظار الحصول على وجبة الإفطار.

ولم يتبين من الفيديو السبب الذي أدى إلى قيام المتطوع بهذا الفعل.

المصدر
الجزيرة مباشر
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