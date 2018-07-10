الثلاثاء 10 يوليو 2018 20:39
الخليفي: حصار قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية
قال عبد الرحمن الخليفي، سفير قطر لدى الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، إن الحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية.
وأضاف الخليفي خلال ندوة لـ"مركز الشرق الأوسط للحوار" في بروكسل بعنوان "أزمة الخليج.. ذكرى التشرذم والتجزؤ والاضطرابات الإقليمية".
وشارك في الندوة إلى جانب الخليفي، سامي الحامدي رئيس تحرير في مؤسسة "انترناشيونال انترست"، وأليسون وود محللة سياسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيان بلاك / كاتب صحفي متخصص في شؤون الشرق الأوسط.
وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-
- الخليفي: حصار قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية ودول الحصار فشلت في تقديم دلائل على مزاعمها
- الخليفي: قطر تكافح الإرهاب عبر دعم الفكر الحر وإرساء الفكر السلمي ومحاربة الفقر وتعزيز استقرار المجتمعات
- الخليفي: قطر تحترم المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان ومنطقتنا لا يمكنها احتمال المزيد من الأزمات
- سامي الحامدي: الرياض وأبو ظبي تعتبران أن الربيع العربي أكبر تهديد وجودي لهما
- سامي الحامدي: قطر دعمت الإرادة الحرة للناس في دول الربيع العربي
- أليسون وود: الاقتصاد القطري عاد إلى النمو مرة أخرى ولا أتوقع عودة بعض الأمور إلى سابق عهدها حتى لو تم إنهاء الحصار
- إيان بلاك: في ذات يوم الاحتفال بنقل سفارة واشنطن إلى القدس كان هناك بؤس وقتل على حدود قطاع غزة
- إيان بلاك: لدولة قطر دور كبير في إعادة إعمار قطاع غزة لمحاولة تحسين الوضع الصعب هناك
- إيان بلاك: ما حدث في الربيع العربي أظهر قدرة قطر على الاستجابة الخلاقة لتغير الأوضاع في الشرق الأوسط
- إيان بلاك: انتقال قيادة حركة حماس من العاصمة السورية دمشق إلى الدوحة أعطى قطر دورا فريدا مما يجري في العالم العربي
المصدر
الجزيرة مباشر
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