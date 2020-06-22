الصراع في ليبيا
الاثنين 22 يونيو 2020 19:16

الخطوط الليبية تخسر 194 مليون دولار جراء استهداف مطار معيتيقة

طائرة ركاب تضررت جراء قصف قوات حفتر على مطار معيتيقة بطرابلس
رويترز
سجلت الخطوط الجوية الليبية، خسارة بلغت 272 مليون دينار (194.5 مليون دولار)، نتيجة استهداف مليشيات حفتر مطار معيتيقة.

جاء ذلك بحسب ما أورده المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، على حسابه بـتويتر.

وقال المركز الإعلامي إن أكبر الأضرار التي تم حصرها، لحقت بطائرتين من طائرات الشركة، خرجت إحداهما عن الخدمة نهائيا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت قوات الحكومة الليبية، عن قصف متكرر تنفذه قوات اللواء خليفة حفتر، على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق انتصارات على قوات حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأحد، قالت مؤسسة النفط الليبية، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تقترب من 6 مليارات دولار، بعد 157 يوما على الغلق القسري.

وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مطار معيتيقة
قصف
حفتر
مؤسسة النفط الليبية

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