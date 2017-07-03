قطر
الاثنين 3 يوليو 2017 20:47

الخطوط القطرية تدشن خطين جديدين إلى عُمان والتشيك

الناقلة الوطنية لقطر تعلن عن خطوط جديدة إلى سلطنة عمان وجمهورية التشيك (أرشيفية)
الناقلة الوطنية لقطر تعلن عن خطوط جديدة إلى سلطنة عمان وجمهورية التشيك (أرشيفية)
غيتي
قالت الخطوط الجوية القطرية (الإثنين) إنها ستبدأ رحلات إلى صحار في سلطنة عمان وإلى العاصمة التشيكية براغ الشهر القادم.

وتعد هذه أول خطوط جديدة تعلن عنها الناقلة الوطنية لقطر منذ أزمة سياسية إقليمية أجبرتها على وقف الرحلات إلى 18 محطة وصول في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل البري والبحري والجوي مع قطر أوائل يونيو حزيران في أسوأ أزمة دبلوماسية بالمنطقة في سنوات.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي قالت إنها ستسرع خطط توسعة في مناطق أخرى، إنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعا إلى صحار في شمال عمان بدءا من الثامن من أغسطس/أب ورحلة أسبوعية إلى عاصمة جمهورية التشيك من 21 من الشهر نفسه.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية في بيان إنه جرى تقديم موعد تدشين خطي صحار وبراغ.

وسيجري تشغيل الخطين الجديدين بواسطة طائرات إيرباص إيه320 التي تستخدمها الناقلة القطرية أيضا في خطوط في الشرق الأوسط.

وقامت الخطوط القطرية كذلك بتأجير طائرات إيه320 وموظفين إلى الخطوط الجوية البريطانية  لمدة أسبوعين أثناء إضراب لطواقم الضيافة بشركة الطيران البريطانية.

وتملك الخطوط القطرية حصة 20 بالمئة في مجموعة (آي.إيه.جي) الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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جمهورية التشيك
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أكبر الباكر
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