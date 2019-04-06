الخطوط الجوية التركية تودع "أتاتورك" إلى مطار إسطنبول الجديد

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تهبط في مطار إسطنبول الجديد رويترز

اختتمت الخطوط الجوية التركية عملها في مطار أتاتورك الدولي، مع بدء العمل في مقر عملها الجديد في مطار اسطنبول.

التفاصيل: أطلقت الخطوط التركية الجمعة الماضي عملية نقل المعدات والحاويات والآليات التابعة لها في مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.

عملية الانتقال إلى المطار الجديد تضمنت نقل 47300 طن من المعدات وجرى تحميلها بالرافعات على متن نحو 1300 شاحنة.

تبلغ المسافة بين المطارين نحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من الطرق لتأمين عملية النقل.

استغرقت عملية الانتقال 45 ساعة وانتهت منتصف ليل الجمعة/السبت، جرى خلالها نقل نحو ألف طن من المعدات كل ساعة. استغرقت عملية الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول الجديد نحو 45 ساعة جرى خلالها نقل نحو ألف طن من المعدات كل ساعة جرى خلال العملية نقل المعدات بطريقة دقيقة للغاية عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار "إسطنبول"، وسط تدابير أمنية واسعة من فرق الشرطة والدرك التركي.

بالتوازي مع عملية نقل المعدات واصلت طائرات الخطوط التركية الانتقال من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد.

شهدت المرحلة الأولى هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط التركية في مطار "إسطنبول".

توجهت آخر الرحلات الخارجية المجدولة للإقلاع من مطار "أتاتورك" الدولي من إسطنبول إلى سنغافورة، في الساعة 02:40 صباح السبت بتوقيت تركيا.

شارك في مراسم توديع الرحلة الأخيرة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي ومسؤولون أتراك إلى جانب موظفي المطار وعدد من المدعوين.

قال أيجي في تصريحات للصحفيين على هامش عملية الانتقال: "الخطوط الجوية التركية مستعدة للتحول الكبير".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيحول معظم أراضي مطار أتاتورك - الواقعة على بحر مرمرة - إلى حديقة عامة.

تمثل هذه الخطة تنازلاً نادرًا لأولئك الذين احتجوا على طفرة البناء التي شهدتها مدينة إسطنبول في السنوات الأخيرة. طيارون يلتقطون صورة أمام طائرة شحن على مدرج مطار أتاتورك في اليوم الأخير من عمليات الطيران به (غيتي) خلفية: أردوغان كان قد افتتح المطار الجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

يسعى الرئيس التركي إلى دفع بلاده إلى مواقع متقدمة على الساحة العالمية، ويحمل المطار معنى خاصا بالنسبة له منذ بدأ العمل فيه عام 2013.

تعد مشروعات البنية التحتية من أبرز نجاحات أردوغان، حيث شهدت تركيا بناء 40 مطارا جديدا منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو 16 عاما.

تأجلت عملية الانتقال إلى مطار إسطنبول عدة مرات خلال الشهور الماضية بسبب تعقيدات البدء في العمل في المطار الجديد.

تكلف إنشاء مطار إسطنبول الجديد 11 مليار دولار.

المطار مصمم ليستوعب نحو 200 مليون مسافر سنويا، وهو ما يساوي نحو ثلاثة أضعاف السعة الحالية لمطار أتاتورك الذي بني قبل 86 عاما.

يحتوي المطار حاليا مدرجين، بينما يجري العمل حاليا لإعداد المدرج الثلث ليكون جاهزا العام المقبل.

تبلغ مساحة المطار الإجمالية 76.5 مليون مترا مربعا، وسيتم افتتاحه بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

تقلع أول رحلة للخطوط الجوية التركية من القاعدة بعد ظهر/ اليوم السبت، وستذهب إلى العاصمة أنقرة.

حاليا، يشهد المطار 23 رحلة جوية مجدولة في الداخل والخارج، وغدا الأحد 7 أبريل/ نيسان، ستنطلق الطائرات منه إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم.

شهدت السياحة في تركيا تراجعا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وسلسلة من الهجمات الإرهابية.

بسبب هذا التراجع بدأت الخطوط التركية، التي تعد من بين أكبر خمس شركات طيران في أوربا، في الاعتماد أكثر على رحلات الترانزيت.