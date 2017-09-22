تركيا
الجمعة 22 سبتمبر 2017 10:18

الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 40 طائرة بوينغ

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
أرشيف
قالت شركة بوينغ إن الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 40 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10.8 مليار دولار على قائمة أسعار بوينغ.

وتشير الصفقة إلى وجود طلب على طائرة المسافات الطويلة وسط تراجع الطلبيات على العديد من الأنواع عريضة البدن.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية التركية لتعزيز أسطولها بهدف تلبية الطلب على الطائرات عريضة البدن.

كانت بوينغ قالت هذا الشهر إنها ستزيد إنتاج الطائرات 787 دريملاينر إلى 14 طائرة في الشهر في 2019 لتحيي بذلك خططا كانت معلقة في السابق نتيجة تذبذب الطلب على الطائرات عريضة البدن.

المصدر
رويترز
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الخطوط التركية
شركة بوينغ
طائرات
دريملاينر

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