أمريكا وتركيا
الاثنين 9 سبتمبر 2019 19:37

الخزانة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات بشأن شراء تركيا منظومة إس-400

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.
التفاصيل
  • منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض: ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة.
  • لم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.
  • انخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار بعد تصريحات منوتشين.
خلفيات
  • أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس-400.
  • تقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
  • سلمت روسيا تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400 الشهر الماضي.
  • كانت أنقرة تسلمت الشحنة الأولى في يوليو/ تموز الماضي.
  • سبق أن حذرت واشنطن أنقرة من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء هذه المنظومة.
  • استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج طائرات إف-35 لكن تركيا لا تزال ترفض التحذيرات.
  • الخلاف بشأن منظومة الدفاع الجوي من بين عدة قضايا تسببت في تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ومنها الصراع في سوريا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دونالد ترمب
رجب طيب أردوغان
وزارة الخزانة الأمريكية
عقوبات
إس 400

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