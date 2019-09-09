الاثنين 9 سبتمبر 2019 19:37
الخزانة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات بشأن شراء تركيا منظومة إس-400
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.
التفاصيل
- منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض: ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة.
- لم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.
- انخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار بعد تصريحات منوتشين.
خلفيات
- أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس-400.
- تقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
- سلمت روسيا تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400 الشهر الماضي.
- كانت أنقرة تسلمت الشحنة الأولى في يوليو/ تموز الماضي.
- سبق أن حذرت واشنطن أنقرة من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء هذه المنظومة.
- استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج طائرات إف-35 لكن تركيا لا تزال ترفض التحذيرات.
- الخلاف بشأن منظومة الدفاع الجوي من بين عدة قضايا تسببت في تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ومنها الصراع في سوريا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات