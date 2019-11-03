الخرطوم تكذّب إعلان الحوثيين مقتل آلاف الجنود السودانيين في اليمن

كذّب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن تصريحات جماعة الحوثي اليمنية بشأن قتلى الجنود السودانيين، وقال إنها تأتي في إطار الحرب النفسية.

وأضاف الحسن في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن ما تردد عن سحب عشرة آلاف جندي سوداني من اليمن "غير دقيق".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن إجمالي خسائر الجيش السوداني منذ بداية حرب اليمن يتجاوز ثمانية آلاف قتيل ومصاب ومفقود.

وبعد إعلان الحوثيين، عاد الناشطون السودانيون للتغريد بمطلب عودة قوات بلادهم من اليمن.

خسائر

يحيى سريع تحدث عن خسائر القوات السودانية العاملة في إطار التحالف في اليمن في مختلف الجبهات، منذ بدء المشاركة السودانية في الحرب ضد الحوثيين إلى جانب التحالف السعودي الإماراتي، في مارس/آذار 2015.

سريع عرض خلال مؤتمر صحفي السبت، صورًا قال إنها لمحتجزين سودانيين، مشيرًا إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

أبرز تصريحات المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي:

إجمالي الخسائر في صفوف القوات السودانية بلغ أكثر من ثمانية آلاف قتيل ومصاب ومفقود، منهم 4253 قتيلًا و3747 جريحًا.

الجنود السودانيين القتلى في الجنوب وتعز والساحل الغربي وصلوا حتى الشهر الماضي أكثر من 2049 قتيلا.

في عامي 2015 و2016 بلغ عدد القتلى في صفوف القوات السودانية المشاركة في الحرب اليمنية 850 قتيلًا.

التحالف السعودي الإماراتي يدفع الجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية في الحرب على اليمن.

ما يسمى اللواء الخامس حزم وقوامه 5 آلاف جندي سوداني يتمركز في الخوبة، وفي صامطة يتمركز اللواء السادس.

نحو ألفي جندي سوداني يتركزون في منطقة مجازة، كما توجد في سقام كتيبة قوامها 600 جندي، وفي الساحل الغربي تتمركز 6 ألوية سودانية أخرى.

في عدن ولحج يوجد ألف جندي وضابط سوداني، موزعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية.

المعلومات تفيد بترحيل ثلاثة ألوية منها، قوامها 6 آلاف جندي وضابط.

السودانيون ومطلب عودة القوات

طالب ناشطون ومغردون سودانيون عبر وسم #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن بسرعة إعادة القوات السودانية إلى البلاد، معتبرين أن هذه الحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

بسرعة إعادة القوات السودانية إلى البلاد، معتبرين أن هذه الحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ناشطون آخرون اتهموا قوات الدعم السريع السودانية بأنها أرسلت الجنود السودانيين مقابل مبالغ مالية.

عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: عرضنا على الجانب السعودي قبل فترة عددًا من جثث الجنود (السودانيين) أثناء تفاوضنا معهم عبر الأمم المتحدة مقابل أن يسلونا جثامين عدد من شهدائنا لديهم فرفضوا ذلك إلا مقابل جثث لجنودهم هم.

الناشطة آلاء الوهاب: حزينة وقلبي موجوع على أولادنا القتلى في اليمن. هذه حرب لا تخصنا ولا تعنينا. إذا حُرقت السودان غدًا فلن ترسل لنا السعودية أيًا من جنودها. هم يتعاملون مع السودانيين كسلعة بينما هم جالسون في مكاتبهم.

المغرد إسماعيل العماري قال: الغريب أن يستمر الجنود السودانيون في قتال اليمنيين رغم الثورة المظفرة، أم إن حميدتي وزمرته من المجلس العسكري هم أصحاب القرار الفعلي في سوداننا الحبيب.

شباب #السودان في #اليمن بين أسير وقتيل ومفقود، وآل سعود وشيعتهم يتراقصون في #موسم_الرياض، فهل وظيفة الشاب السوداني أن يكون حارس الراقصين والتافهين؟ وهل الدم السوداني أرخص من دماء أبناء آل سعود وآل الشيخ؟ #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن يحقن دماء شبابه.pic.twitter.com/wZl4YrOitM — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) November 2, 2019

المال الإماراتي يشتري السيادة السودانية بجعل قواتنا تدخل في حرب لا دخل لنا فيها ولا مصلحة لوطننا من دخولها ويحرك قواتنا حيثما ما شاء. #تيار_السودان_اولا يدعو ل #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن و التخلص من الهيمنة الإماراتية على بلادنا. https://t.co/8S6ryFxciU — Dr Ahmed McLad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) October 9, 2019

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