الخبر نفسه بعنوانين متضاربين عن ابن سلمان والبرهان.. أيهما اتصل بالآخر؟
فمن ناحية، عنونت الوكالة السعودية الرسمية خبرها، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة بالسودان عبدالفتاح البرهان.
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية #السودان.— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020
وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.#واس pic.twitter.com/in9lOBqQVG
لكن من ناحية أخرى قالت الوكالة السودانية الرسمية في خبرها، إن البرهان هو من تلقى الاتصال من ابن سلمان.
وناقش الطرفان خلال المكالمة العلاقات بين البلدين، وأكد ابن سلمان حرص السعودية على أمن واستقرار السودان، ومواصلة المملكة دعمها لرفع اسم السودان من قوائم "الإرهاب"، وفق الوكالة السعودية.
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يتلقى إتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعوديhttps://t.co/uJkz6kEpvJ#سونا #السودان pic.twitter.com/Bh8hQOfWtT— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 12, 2020
وقالت الوكالة السودانية، إن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وثمن البرهان ما وصفه بـ "حرص المملكة على الاستقرار في بلاده".