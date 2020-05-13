السودان والسعودية
الأربعاء 13 مايو 2020 10:28

الخبر نفسه بعنوانين متضاربين عن ابن سلمان والبرهان.. أيهما اتصل بالآخر؟

محمد بن سلمان وعبدالفتاح البرهان
فرانس برس
خبر واحد بعنوانين متضاربين، نشرته كل من وكالة الأنباء السعودية (واس) ونظيرتها السودانية (سونا)، بشأن اتصال هاتفي جمع ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس السيادة السوداني.

فمن ناحية، عنونت الوكالة السعودية الرسمية خبرها، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة بالسودان عبدالفتاح البرهان.

لكن من ناحية أخرى قالت الوكالة السودانية الرسمية في خبرها، إن البرهان هو من تلقى الاتصال من ابن سلمان.

وناقش الطرفان خلال المكالمة العلاقات بين البلدين، وأكد ابن سلمان حرص السعودية على أمن واستقرار السودان، ومواصلة المملكة دعمها لرفع اسم السودان من قوائم "الإرهاب"، وفق الوكالة السعودية.

وقالت الوكالة السودانية، إن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وثمن البرهان ما وصفه بـ "حرص المملكة على الاستقرار في بلاده".

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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