السبت 22 سبتمبر 2018 22:08
الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي في بيجين
استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بيجين عقب فرض واشنطن عقوبات جديدة على الصين، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ليس من حق أمريكا التدخل في تعاونها العسكري مع روسيا.
التفاصيل
- أكد ذلك متحدث باسم الخارجية الأمريكية النبأ لوكالة الأنباء الألمانية، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
- قال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه ليس للولايات المتحدة "أي حق في التدخل" في التعاون بين بلاده وبين روسيا.
- قال إن قرار بلاده شراء طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا هو إجراء عادي في إطار التعاون بين بلدين يتمتعان بالسيادة.
- أضاف المتحدث "النهج الأمريكي انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، واستعراض كامل للهيمنة وانتهاك خطير للعلاقات بين البلدين وجيشيهما".
- حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه "عواقب" إذا لم تلغ العقوبات فورا.
- فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات على إدارة تطوير المعدات الصينية، وهي فرع الجيش المسؤول عن مشتريات الأسلحة، بسبب المشاركة في "معاملات كبيرة" مع روسوبورون إكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة في روسيا.
- قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تتعلق بشراء الصين عشر مقاتلات من طراز سوخوي-35 عام 2017 ومعدات مرتبطة بأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز إس-400 في 2018.
- ستمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها لي شانغ فو من طلب الحصول على تراخيص تصدير ومن استخدام النظام المالي الأمريكي.
المصدر
وكالات
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