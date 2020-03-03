تركيا وروسيا
الأربعاء 4 مارس 2020 09:08

الخارجية الروسية تثير الجدل بتغريدة عن "حرب" مع تركيا

قوات من الجيش التركي في سوريا
رويترز
أثارت وزارة الخارجية الروسية جدلا على موقع تويتر بتغريدة عن الحرب الروسية التركية في الفترة بين عامي 1877 و1878، والذي فسره مغردون على أنه استدعاء تاريخي في سياق التوتر الحالي.

وكتب حساب الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المعارك الحاسمة للحرب الروسية التركية في الفترة من عام 1877 إلى 1878 وقعت في بلغاريا. بلغاريا أعلنت يوما وطنيا، يوم التحرير الوطني، لإحياء تاريخ توقيع اتفاقية سان ستيفانو، عندما تحررت البلد من الحكم العثماني"

واتفاقية "سان ستيفانو" كانت معاهدة بين روسيا والدولة العثمانية في ختام الحرب الروسية العثمانية ووقعت في 3 مارس/آذار 1878 في ضاحية "سان ستيفانو" غرب إسطنبول في تركيا وشهدت إعلان قيام دولة "بلغاريا".

وأثارت التغريدة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مغردون استدعاء تاريخيا في ظل التوتر الحالي بين البلدين بسبب العمليات العسكرية في إدلب شمال سوريا.

وقتل 34 جنديا تركيا في هجوم لنظام القوات السوري في إدلب شمال سوريا الأسبوع الماضي، ما دفع أنقرة إلى تصعيد هجومها في المنطقة وتوتر مع موسكو.

المصدر
الجزيرة مباشر
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تركيا
روسيا

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