الخارجية الروسية تثير الجدل بتغريدة عن "الدولة العثمانية"
وكتب حساب الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المعارك الحاسمة للحرب الروسية التركية في الفترة من عام 1877 إلى 1878 وقعت في بلغاريا. بلغاريا أعلنت يوما وطنيا، يوم التحرير الوطني، لإحياء تاريخ توقيع اتفاقية سان ستيفانو، عندما تحررت البلد من الحكم العثماني"
⚔️The crucial battles of the Russo-Turkish war in 1877-1878 took place in #Bulgaria. Bulgaria declared a national holiday, National Liberation Day, to mark the date of the signing of #TreatyOfSanStefano,when the country was liberated from the Ottoman Rule➡️https://t.co/g2K3QRhJVl pic.twitter.com/X20ZTVMRE9— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 3, 2020
واتفاقية "سان ستيفانو" كانت معاهدة بين روسيا والدولة العثمانية في ختام الحرب الروسية العثمانية ووقعت في 3 مارس/آذار 1878 في ضاحية "سان ستيفانو" غرب إسطنبول في تركيا وشهدت إعلان قيام دولة "بلغاريا".
وأثارت التغريدة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مغردون استدعاء تاريخي في ظل التوتر الحالي بين البلدين بسبب العمليات العسكرية في إدلب شمال سوريا.
وقتل 34 جنديا تركيا في هجوم لنظام القوات السوري في إدلب شمال سوريا الأسبوع الماضي، ما دفع أنقرة إلى تصعيد هجومها في المنطقة وتوتر مع موسكو.
روسيا تستدعي التاريخ كرسالة لتركيا في سياق الحرب في سوريا— هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) March 3, 2020
نشر في حساب وزارة الخارجية الروسية تذكر بالحرب الروسية العثمانية التي انتهت بتوقيع اتفاقية في ١ مارس ١٨٧٨ حصلت فيها بلغاريا على استقلالها عن الدولة العثمانية. https://t.co/sOV4fceEGQ
Coming soon.. pic.twitter.com/hUmqTSrex1— TERİMİZM🔥 (@GS_Forever_06) March 3, 2020
When will the Caucasus gain their independence from Russian occupation?— DM (@universalgtk) March 3, 2020