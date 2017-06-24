أمريكا
السبت 24 يونيو 2017 16:27

الخارجية الأمريكية تهنيء المسلمين بعيد الفطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
رويترز
وجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (السبت) تهنئة إلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر، الذي يحل غدا الأحد في عدد من الدول.

ونقلت الخارجية الأمريكية في بيان عن تيلرسون قوله: "باسم وزارة الخارجية الأمريكية أوجه أفضل التهاني لجميع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر".

وأضاف تيلرسون: "هذا اليوم يمثل فرصة للتفكير في التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية في البيان ذاته، أن دبلوماسيها في بنغلاديش، نظموا في أحد أيام شهر رمضان،  إفطارًا برفقة أطفال ومسؤولي مدرسة "سولميد إمدادول أولوم" للأيتام في العاصمة دكا، في إطار اهتمام البعثة الأمريكية في البلاد بمساعدة الآخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
ريكس تيلرسون
شهر رمضان
عيد الفطر
تهنئة

اقرأ أيضا

Thumbnail
الحكومة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في سجون الإمارات السرية
Thumbnail
إدارة ترمب توجه المنح الحكومية لمكافحة "الإرهاب الإسلامي"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة