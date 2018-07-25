أمريكا
الأربعاء 25 يوليو 2018 00:57

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على قانون "القومية اليهودية"

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت - أرشيفية
غيتي
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء) التعليق على قانون القومية اليهودية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت التعليق على القانون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته من مقر الوزارة في واشنطن.

وردًا على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول موقف وزارتها من القانون، قالت ناورت: "كما تعلمون نحن لا نتدخل أو نعلق على القوانين أو حتى مشاريع القوانين التي تسنها دول أخرى".

والخميس الماضي أقر الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، وسط غضب النواب العرب.

وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

كما يشجع القانون الاستيطان اليهودي ويلغي المكانة الرسمية للغة العربية. 

في مقابل ذلك، اكتفت ناورت في المؤتمر الصحفي بالقول إن بلادها تدعم المساواة بين الجميع.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أمريكا
إسرائيل
قانون عنصري
الخارجية الأمريكية
هيذر ناورت

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي
Thumbnail
إيفانكا ترمب تغلق خطا للأزياء للتركيز على عملها بالبيت الأبيض

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم