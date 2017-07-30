الأزمة الخليجية
الأحد 30 يوليو 2017 21:32

الخارجية الأمريكية تدعو دول الحصار لفتح الحدود البرية

وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي
وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي
دعت الخارجية الأمريكية دول حصار قطر الأربعة إلى إعادة فتح الحدود البرية مع قطر مشيرة إلى أنها خطوة مهمة تعبر عن حسن النوايا.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم (الأحد) أنه على دول الحصار الأربع لاتخاذ خطوات إيجابية، معربة عن قلقها من استمرار حالة الجمود في أزمة الخليج.

وأوضحت أن مواجهة الإرهاب ستكون أكثر نجاحا في ظل مجلس تعاون خليجي موحد، مؤكدة تواصل دعمها لجهود أمير الكويت في الوساطة لإنهاء الأزمة الخليجية.

وحثت أطراف الأزمة على الحوار المباشر كخطوة مهمة تالية.

المصدر
الجزيرة
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الأزمة الخليجية
قطر
أمريكا
الخارجية الأمريكية
السعودية
الإمارات

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