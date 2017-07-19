مصر وأمريكا
الأربعاء 19 يوليو 2017 22:59

الخارجية الأمريكية تحذر الرعايا الأمريكيين من السفر لمصر

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى مصر، بسبب مخاطر ما وصفته بـ"تهديدات الجماعات الإرهابية ومنظمات المعارضة السياسية العنيفة".

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي (الأربعاء) إن "الهجمات الإرهابية يمكن أن تقع في أي مكان في البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية من العاصمة".

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الشهور الماضية، والتي استهدفت مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وأماكن عامة ومواقع سياحية، كما استهدفت طائرات ووسائل نقل عام، ومواقع عبادة، مثل الهجمات التي استهدفت كنائس مصرية.

وهدد تنظيم الدولة في شهر مايو/أيار من أنها تعتزم استهداف الأماكن المرتبطة بالدول الغربية والمسيحيين ومنشآت الجيش والشرطة والمباني الحكومية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إنه "يُحظر على أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. كما يُحظر (عليهم) السفر البري إلى أي مكان في شبه جزيرة سيناء، ولكن يُسمح لهم بالسفر إلى شرم الشيخ جوا. ويحظر على أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية كذلك زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى".

المصدر
الجزيرة مباشر
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هجمات إرهابية
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الخارجية الأمريكية

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