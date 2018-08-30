الخميس 30 أغسطس 2018 17:22
الحية: نرفض تشكيل أي حلف لمحاربة إيران
قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية خليل الحية إن علاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع إيران ليست سرية، ولا نقبل بشن حرب ضدها.
وأجاب الحية على سؤال للجزيرة مباشر عن علاقة حماس بإيران وهذه أبرز تصريحاته:
- علاقتنا مع إيران ليست سرية، ونسعى لعلاقات طيبة مع الجميع خاصة "محور المقاومة".
- هناك تشكيل جديد في المنطقة تسعى له أمريكا في المنطقة ضد إيران ونحن ضد هذا التحالف.
- ضد أي تشكيل في المنطقة لإتمام وإنجاز حرب جديدة ضد إيران.
- نعتز بعلاقتنا مع إيران كما نعتز بعلاقتنا مع باقي الدول، ونمد أيدينا لمن يمد يده إلينا.
- لا يمكن أن تنخرط الأمة في حرب جديدة من أجل إسرائيل
- لا نقبل أن تكون إسرائيل جزءا من حلف عربي يضم دولا سنية لمواجهة إيران
- العلاقة مع إيران متطورة وعادت لأفضل ما كانت عليه قبل الجمود
- حماس لها علاقات طيبة مع كل الدول العربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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