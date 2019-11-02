السبت 2 نوفمبر 2019 22:14
الحوثي: قتل وجرح أكثر من 8 آلاف جندي سوداني في اليمن [فيديو]
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع إن خسائر الجيش السوداني في اليمن من القتلى والجرحى تجاوزت ثمانية آلاف فرد منذ العام 2015.
كما تحدث سريع عن أماكن تمركز القوات السودانية التي تشارك ضمن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن منذ العام 2015.
أهم ما جاء في المؤتمر
- إجمالي القتلى من الجيش السوداني في جميع الجبهات بلغ 4253 جنديا.
- القتلى في الجنوب وتعز والساحل الغربي حتى الشهر الماضي بلغ أكثر من 2049 قتيلًا.
- في العامين 2015 و2016 بلغ عدد القتلى 850 قتيلًا.
- هناك ألوية سودانية تتمركز في جبهات الحدود تحت إشراف سعودي وأخرى في الجنوب والساحل الغربي تحت إشراف إماراتي.
- اللواء الخامس، وقوامه خمسة آلاف عسكري سوداني، يتمركز في الخوبة (جنوب السعودية)، بينما يتمركز اللواء السادس في صامطة جنوب السعودية.
- هناك حوالي ألفي جندي سوداني في منطقة مجازة (عسير)، وكتيبة تضم 600 جندي في سقام (نجران).
- في الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية، والمعلومات تفيد بترحيل ثلاثة منها، قوامها ستة آلاف جندي وضابط.
- في عدن ولحج (جنوب) يوجد ألف جندي وضابط في رأس عباس ومطار عدن وقاعدة العند الجوية.
- استمرار مشاركة السودان في العدوان على اليمن لا تخدم سوى أجندات السلطة وتحالف العدوان.
- استمرار المشاركة السودانية في العدوان على اليمن يفرض على قواتنا اتخاذ خطوات جادة لإجبارهم على المغادرة.
- القوات السودانية المتواجدة داخل اليمن تعتبر أهدافا مشروعة وأي تشكيلات أخرى تساند تحالف العدوان بغض النظر عن مكان تواجدها.
- على كافة الشرفاء من أبناء السودان الحفاظ على دماء وأرواح ما تبقى من جنودهم وذلك بسحبهم وإعادتهم الى أرضهم.
- الشعب السوداني تعرض لحملة تضليل إعلامي كغيره من شعوب المنطقة، لحجب الحقائق عنه.
خلفيات
- السودان إحدى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، ويحارب في اليمن منذ 2015.
- الأربعاء، نقلت صحيفة سودانية عن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو "حميدتي" تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قواته بلاده في اليمن بعد انتهاء فترة عملهم هناك، دون أن يذكر توقيتا لذلك.
- صحيفة "التيار"، نقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن حميدتي الذي يشغل أيضا منصب قائد "قوات الدعم السريع" التابعة للجيش، أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت الخرطوم، دون تفاصيل أخرى.
- ارتفعت دعوات في السودان مؤخرا تطالب بسحب القوات السودانية من اليمن، خاصة بعد عزل عمر البشير من الرئاسة.
- وكالة الأناضول نقلت عن المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان قوله إن قرار استمرار أو سحب القوات السودانية من اليمن "تتم مناقشته بصورة مستمرة في كافة مستويات الحكم، وسيتشكل المجلس التشريعي قريبا ليقول كلمته الفصل".
المصدر
الأناضول