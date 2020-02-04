الصراع في اليمن
الثلاثاء 4 فبراير 2020 23:04

الحوثيون يفرجون عن 32 بحارا مصريا

ميناء الحديدة اليمني
غيتي
قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها أفرجت اليوم الثلاثاء عن 32 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.

وذكر موقع "قناة المسيرة" التابع للحوثيين أن الإفراج تم "بموجب عفو من مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى".

وذكر الموقع أن " قوات خفر السواحل ألقت القبض عليهم في وقت سابق أثناء تواجدهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية اليمنية."، دون مزيد من التفاصيل عن توقيت اعتقالهم.

وذكر التقرير أن طائرة مصرية وصلت إلى مطار صنعاء اليوم وعلى متنها ممثلين عن مصر لاستلام البحارة المفرج عنهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الصراع في اليمن
مصر
الحوثيون

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