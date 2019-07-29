الاثنين 29 يوليو 2019 12:46
الحوثيون يعلنون شن هجوم على مطار "أبها" جنوبي السعودية
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بطائرات "قاصف K2" المسيّرة، وذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين شن هجومين في نجران.
ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.
أبرز تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين:
- شن سلاح الجو المسير، بعيد منتصف ليل الأحد، عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية مستخدمًا طائرات قاصف 2 K الهجومية.
- العملية حققت أهدافها بنجاح، وطالت مواقع هامة في مطار أبها الدولي بدقة عالية.
- عملياتنا تأتي ردًا على جرائم "العدوان" وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية.
#المسيرة_عاجل | #متحدث_القوات_المسلحة : #سلاح_الجو_المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على #مطار_أبها الدولي بطائرات قاصف 2K— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 28, 2019
المطارات.. غير آمنة
- فجر الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرات مسيّرة، وكذلك استهداف مقر التحالف السعودي الإماراتي بصاروخ باليستي جنوبي نجران، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.
- الشهر الماضي، هدد الحوثيون بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، وأن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت محل استهداف دائم ومتواصل.
- جماعة الحوثي كثفت مؤخرًا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
- في يونيو/حزيران الماضي، وصلت طائرات الحوثيين المسيرة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي غربي السعودية.
- في مايو/أيار الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.
سلاح الجو المسير يشن هجوما على مطار أبها الدولي#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/bBiGQUtUFH— قناة المسيرة (@almasirah) July 28, 2019
الصراع في اليمن
- للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات أخرى.
- منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.
- القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، أدى إلى مقتل 70 ألفًا، منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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