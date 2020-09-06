الحوثيون والسعودية
الاثنين 7 سبتمبر 2020 00:11

الحوثيون يعلنون تنفيذ "هجوم واسع" على مطار سعودي.. والرياض ترد

شن الحوثيون هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، أنها نفذت "هجوما واسعا" بطائرات مسيرة على "مواقع حساسة" في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان، إن "سلاح الجو نفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي (سعودي)".

وأشار إلى أن الهجوم تم تنفيذه بـ "عدد من الطائرات المسيرة، استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة"، من دون إشارة لوجود "خسائر".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف، "يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل (من التحالف)".

ولم يصدر بيان من التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية بشأن ذلك الهجوم.

غير أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلت عن التحالف بيانا أفاد بأن قواته "تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمينية" أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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