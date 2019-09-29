الأحد 29 سبتمبر 2019 16:14
الحوثيون يعلنون تفاصيل قتل وأسر الآلاف من جنود التحالف
عرضت جماعة الحوثي اليمنية لقطات لهجوم على مركبات مدرعة يقولون إنها تابعة للقوات السعودية في منطقة نجران الحدودية، فيما لم يرد تأكيد سعودي حول الموضوع.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع صورا للقوات التابعة لهم خلال تنفيذ العملية في محور نجران.
وقال المتحدث باسم الحوثيين في المؤتمر:
- أطلقنا يوم الأحد عمليات في محور نجران على عدة مراحل ووحدتنا العسكرية نجحت في تنفيذ العمليات.
- سلاح الجو نفذ ضربات ضد أهداف معادية.
- نجحنا في غضون 24 ساعة في إعاقة طائرات العدو.
- وحداتنا البرية طوقت وحدات العدو في محور نجران.
أسرنا أكثر من 2000 من جنود العدو (التحالف السعودي الإماراتي) في المرحلة الأولى فقط من العملية، من بينهم لواء بكامل عتاده وسلاحه.
- إجمالي خسائر العدو أكثر من 500 بين قتيل وجريح.
العمليات الصاروخية بلغت 9 عمليات منها عملية دك مطار جيزان.
سقوط 3 ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات.. الكشف عن عملية "نصر من الله"#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/nqM2JG269B— قناة المسيرة (@almasirah) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩
خلفيات
- كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن أمس أنه تم قتل وأسر الآلاف، بينهم مئات السعوديين من الجنود والضباط، خلال عملية "نصر من الله".
- المتحدث باسم الحوثيين، أوضح أن العملية استمرت عدة أشهر، ومكنت من إسقاط "ثلاثة ألوية عسكرية من قوات العدو بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها"، مشيرا إلى أنه قتل وأصيب المئات منهم، وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.
- أضاف أن مقاتليه تمكنوا أيضا من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات.
- قالت الجماعة في بيان عسكري إنها "أكبر عملية استدراج عسكري لقوات العدو منذ بدء العدوان على بلدنا".
- قال البيان إنه بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية، قامت قواتهم "بإطباق الحصار على العدوّ بشكل كامل".
- أضاف البيان أن وحدات متخصصة تابعة للجماعة شاركت في العملية بمهامّ مختلفة وضمن نطاقات جغرافية أوسع، في إطار دعم وإسناد العملية العسكرية.
- تعهدت الجماعة بالعمل بعد "استسلام الآلاف من قوات العدو على تأمينهم من الغارات الانتقامية لطيران العدوان الحربي الذي استهدف الأسرى بعشرات الغارات".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز