الصراع في اليمن
الأربعاء 11 أبريل 2018 11:19

الحوثيون يعلنون الهجوم على منشأة لأرامكو جنوب السعودية

رويترز
نقل تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية عن الجماعة قولها (الأربعاء) إنها نفذت ضربة بطائرة بدون طيار على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة جنوب المملكة.

وأضاف تلفزيون المسيرة على حسابه الرسمي بتويتر: "سلاح الجو المسير يعلن عن تنفيذ ضربات جوية بطائرة قاصف1 على شركة أرامكو في جازان"، في إشارة إلى طائرة بدون طيار كشف عنها الحوثيون في وقت سابق.

وتدير أرامكو السعودية مصفاة في جازان تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، وهي جزء من مدينة اقتصادية جديدة تطل على البحر الأحمر.

رسم توضيحي لطائرة "قاصف 1" المسيرة التي قال الحوثيون إنهم استخدموها في الهجوم

 

وقال تلفزيون المسيرة إن الحوثيين شنوا أيضا هجوما بطائرة بدون طيار من نفس الطراز على مطار أبها في منطقة عسير المجاورة.

ونشر موقع المسيرة على الإنترنت صورة توضيحية تبين إمكانات الطائرة المسيرة "قاصف 1" التي قال الحوثيون إنهم استخدموها في الهجمات.

من جانبها قالت شركة أرامكو السعودية عقب الهجوم إن منشآتها في جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعي وآمن.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الصراع في اليمن
الحوثيون
السعودية
مطار
أبها
أرامكو

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاتحاد للطيران تلغي مزيدا من الرحلات بعد تعرضها لخسائر
Thumbnail
مؤسسة "ياسر مرتجى" تفوز بمنحة أمريكية بعد استشهاده بأيام

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم