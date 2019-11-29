الصراع في اليمن
الجمعة 29 نوفمبر 2019 13:06

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها

الحوثيون أعلنوا تطوير 4 منظومات دفاع جوي وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017
الجزيرة - أرشيف
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
التفاصيل
  • العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في تغريدة على تويتر "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".
  • سريع أضاف "وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".
  • لم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف السعودي الإماراتيالذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام.  
  • المتحدث باسم الحوثيين أكد أن العملية موثقة بالصوت والصورة، قائلا "إن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد".
  • سريع تابع: "سنتصدى لكل محاولات الأعداء، حتى نتمكن من حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".
خلفيات
  • في 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، تطوير 4 منظومات دفاع جوي، وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017.
  • المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، ذكر آنذاك أن منظومتي "فاطر 1" و"ثاقب 1" الدفاعيتين، تم تفعيلها في 2017، وتصدت حينها لطائرات التحالف الحربية.
  • منذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف الذي تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات للحكومة، في مواجهة الحوثيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
الحوثيون
إسقاط طائرة
التحالف السعودي الإماراتي

اقرأ أيضا

Thumbnail
السيستاني والعبادي يدعوان البرلمان لسحب الثقة من الحكومة العراقية
Thumbnail
معاريف: مباحثات لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن

الأكثر قراءة

  1. السيستاني والعبادي يدعوان البرلمان لسحب الثقة من الحكومة العراقية
  2. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها
  3. معاريف: مباحثات لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن
  4. الجزائر تصف لائحة البرلمان الأوربي حول أزمتها بـ"الوقاحة"
  5. السودان.. حل حزب عمر البشير وإلغاء قانون مثير للجدل