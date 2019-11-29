الجمعة 29 نوفمبر 2019 13:06
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
التفاصيل
- العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في تغريدة على تويتر "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".
- سريع أضاف "وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".
1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019
وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل .
- لم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف السعودي الإماراتيالذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام.
- المتحدث باسم الحوثيين أكد أن العملية موثقة بالصوت والصورة، قائلا "إن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد".
- سريع تابع: "سنتصدى لكل محاولات الأعداء، حتى نتمكن من حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".
2..— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019
والعملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي .
وتؤكد القوات المسلحة ان الاقتراب من الاجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد وانها ستتصدى لكل محاولات الاعداء حتى تصل الى حماية الاجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى .
خلفيات
- في 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، تطوير 4 منظومات دفاع جوي، وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017.
- المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، ذكر آنذاك أن منظومتي "فاطر 1" و"ثاقب 1" الدفاعيتين، تم تفعيلها في 2017، وتصدت حينها لطائرات التحالف الحربية.
- منذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف الذي تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات للحكومة، في مواجهة الحوثيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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