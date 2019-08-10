الصراع في اليمن
السبت 10 أغسطس 2019 12:18

الحوثيون يستهدفون مطار "أبها" والتحالف يقتل شقيق زعيم الجماعة

عمال يصلحون الأضرار بمطار أبها بعد تعرضه لهجوم من قبل الحوثيين- ارشيفية
رويترز
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار، في حين قالت وسائل إعلام سعودية إن الحركة بالمطار "عاديّة.
التفاصيل
  • (قناة المسيرة) التابعة للحوثيين، قالت  اليوم السبت نقلًا عن متحدث عسكري إن الجماعة شنت هجومين بعدد من طائرات قاصف (2 k) على مطار أبها بالسعودية.
  • المتحدث قال إن الطائرات استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار.
  • لم يرد تأكيد لذلك من السلطات السعودية، لكن وسائل إعلام سعودية قالت، إن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.
التحالف السعودي الإماراتي يتبنى مقتل شقيق الحوثي:
  • من ناحية أخرى، اعترف التحالف السعودي الإماراتي، مساء الجمعة، بقتل شقيق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستعلن لاحقًا.
  • المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال لوسائل إعلام سعودية إن إعلان أي تفاصيل عن قد لا يكون مناسبًا الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقًا.
  • جماعة الحوثي كانت أعلنت أمس الجمعة عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي داخل منزله في منطقة حدة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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