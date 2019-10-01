الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 13:33
الحوثيون: تفاؤل ابن سلمان بوقف الحرب في اليمن "إيجابي"
قالت جماعة الحوثي إن تفاؤل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوقف الحرب في اليمن "إيجابي".
جاء ذلك في تصريح لمحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة (بمثابة الرئاسة في المناطق التابعة لسيطرتها)، نشرته وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، مساء الإثنين.
بعيدا عن الإملاءات
قال الحوثي في تصريحاته:
- تفاؤل محمد بن سلمان بوقف الحرب إيجابي، وكان من المفترض أن يكون حاضرا من قبل إعلان عدوانهم على اليمن.
- تحويل المناقشة إلى تفاوض يحتاج إلى جديتهم (السعوديون) والتعامل بواقعية بعيدا عن أي إملاءات.
- عدم الجدية والاستماع للإملاءات لن يجدي؛ بل يصنع العوائق في طريق إيقاف العدوان والوصول إلى السلام الدائم.
وقف إطلاق النار
- ابن سلمان طالب في حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.
- ابن سلمان أعرب عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار على السعودية، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.
- ولي العهد السعودي تابع "نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
خلفيات
- قبل أقل من أسبوعين، عرضت جماعة الحوثي، وقف العمليات الهجومية على السعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادراتهم.
- منتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي".
- للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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