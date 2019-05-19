الأحد 19 مايو 2019 23:48
الحوثيون: الهجوم على أرامكو بداية عمليات ضد 300 هدف سعودي
نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.
التفاصيل:
- نقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن "العملية الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس/ آذار الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدفا".
- أوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في اليمن"، في إشارة إلى التحالف العسكري السعودي الإماراتي.
وكانت جماعة الحوثي قد شنت، الثلاثاء الماضي، هجوما على محطتين لضخ النفط ضمن خط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط، الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.
وأقرت الحكومة السعودية بالهجوم، وقالت إنه أوقف تدفق النفط في الأنبوب.
الجزيرة حصلت على صور تظهر حجم الضرر بمحطة أرامكو:
- حصلت الجزيرة على صور ِأقمار صناعية، كشفت حجم الضرر الذي لحق بمحطة أرامكو السعودية لضخ النفط الخام رقم ثمانية، التي استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة ملّـغمة في الرابع عشر من مايو/ أيار الجاري.
- كشفت صور الأقمار الصناعية أن الطائرة المسيرة الملغمة استهدفت الأنبوب بشكل مباشر ودقيق.
- تُـظهر الصور التي التُـقطت بعد يوم واحد من الهجوم كسرًا بلغ طوله أربعة أمتار، وتسربًـا نفطيا في محطة الضخ المستهدفة غطى مساحة 100 متر مربع في اليوم التالي للهجوم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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