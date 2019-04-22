الاثنين 22 أبريل 2019 11:06
الحوثيون: إطلاق صاروخ بالستي على معسكر للجيش السعودي بجازان
أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه معسكر تابع للجيش السعودي غربي جازان.
التفاصيل:
- كما أعلنت جماعة الحوثي سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والقوات الحكومية اليمنية جراء قصف استهدف معسكرا لهم جنوب السعودية.
- نقلت وسائل إعلام تابعة للحوثين، عن يحيى سريع، المتحدث باسم قوات الحوثي قوله، إنه تم استهداف المعسكر بصاروخ باليستي من طراز "بدر إف".
- يحيى سريع: هناك حالة ارتباك كبيرة في صفوف العدو إثر الضربة المسددة، ولم يعد هناك مكان لقوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم بعد اليوم... والقادم أعظم.
- يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان وسائل إعلام سعودية مقتل جنديين سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.
- قالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين سيطروا على قرى عدة في مديرية الحشا بمحافظة الضالع جنوبي اليمن وتمكنوا من التقدم نحو مدينة قـعــطـبة.
- لم يصدر أي تعليق على الهجوم من قبل التحالف السعودي الإماراتي أو من السلطات السعودية حتى الآن.
الجيش الوطني يتقدم في الضالع
- في المقابل استعاد الجيش الوطني جبالا في منطقة حمــك بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
- قالت مصادر طبية إن ضابطا برتبة نقيب في الجيش الوطني قتل في المواجهات، بينما قتل 6 من الحوثيين.
- تشهد مناطق عدة في مديرية قـعــطـبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن نزوحا مكثفا للسكان مع اشتعال المواجهات في تلك المناطق بعد إحراز الحوثيين تقدما على الأرض.
- مصادر محلية قالت للجزيرة إن قرى مناطق الوحج والأعشور وبلاد اليوبِي شهدت نزوحا كثيفا بسبب المواجهات والقصف العشوائي الذي أدى إلى تساقط بعض القذائف على منازل المواطنين.
خلفيات
- هدد الحوثيون أكثر من مرة بتصعيد عمليات إطلاق صواريخهم الباليستية باتجاه أراضي الدول المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، رداً على ما يصفونه بـ "العدوان" على بلادهم.
- تقود السعودية منذ أكثر من أربعة أعوام، تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن
- لدعم حكومة الرئيس هادي لاستعادة السلطة.
- تقديرات دولية تقول إن أكثر من 3 ملايين يمني نزحوا من مناطقهم منذ اندلاع الحرب في اليمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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