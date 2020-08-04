مصر
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 12:29

الحوادث تتوالى.. مصريان يغرقان في الإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ

غرق شابين بالإسكندرية رغم قرار إغلاق الشواطئ
مواقع التواصل
لقي شابان مصريان مصرعهما غرقا، أمس الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بشاطئ البيطاش بمنقطة العجمي غرب محافظة الإسكندرية شمالي مصر، وذك رغم القرار الحكومي بإغلاق الشواطئ.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثتي الشابين سليمان أحمد سليمان، 26 عامًا، مقيم بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة، وأحمد شهاب محمد، 18 عامًا، من مدينة أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن مجموعة من الشباب تسللوا إلى الشاطئ ونزلوا إلى البحر فجرًا، وتمكن الأهالي من إنقاذ 4 منهم، بينما جرفت مياه البحر شخصين، ولقيا حتفهما غرقًا.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من حوادث الغرق المؤسفة راح ضحيتَها شبابٌ وأطفالٌ مصريون.

ففي منتصف الشهر الماضي لقي طفل و11 شخصا حاولوا إنقاذه من الغرق مصرعهم جميعا، في شاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية الذي أطلق عليه "شاطئ الموت"، لكثرة حوادث الغرق التي تحدث هناك كل صيف تقريبا.

وفي نفس الفترة تقريبا غرق الشاب نور كلش في شاطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، ولم يعثر على جثته إلى بعد 11 يوما من وفاته، حيث جرفتها المياه بين صخور الشاطئ.

هذا وتواصل إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، مناشدة أهالي المحافظات المجاورة وضيوف المدينة عدم نزول الشواطئ المغلقة ليلا وتعريض حياتهم للخطر خاصة مع زيادة حالات الغرق لعدم وجود خدمة الإنقاذ على الشواطئ.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بغلق الشواطئ والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضا:

"تعالَ يا قلب أمك".. مصرية تنادي بحرقة على ابنها الغريق منذ أيام (فيديو)

"ولادي الثلاثة ماتوا".. فجيعة أب مصري واستغاثات لانتشال ضحايا شاطئ الموت (فيديو) 

مصر: شاهد عيان يروي اللحظات الأخيرة لضحايا شاطئ النخيل.. وانتشال جثامين (فيديو)

غطاس مصري لم يتمالك دموعه بعد انتشال جثة طالب غريق (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
كلمات مفتاحية
مصر
غرق
شواطئ
الإسكندرية
إغلاق

اقرأ أيضا

Thumbnail
صدمت الأطباء.. 190 كرة مغناطيس تتجمع في بطن طفلة (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا
Thumbnail
مهاجم مخضرم يحرز هدفا "خرافيا" من منتصف الملعب (فيديو)
Thumbnail
سكاي نيوز عربية تبث لقطات مزيفة لانهيار سد في السودان (فيديو)
Thumbnail
"السيسي خربها".. إخفاقات الرئيس المصري تجتاح منصات التواصل

الأكثر قراءة

  1. صدمت الأطباء.. 190 كرة مغناطيس تتجمع في بطن طفلة (فيديو)
  2. كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا
  3. مهاجم مخضرم يحرز هدفا "خرافيا" من منتصف الملعب (فيديو)
  4. الحوادث تتوالى.. مصريان يغرقان في الإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ
  5. سكاي نيوز عربية تبث لقطات مزيفة لانهيار سد في السودان (فيديو)