الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بإرسال جنود انفصاليين لسقطرى

مقاتل من الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في عدن رويترز

اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة سقطرى في بحر العرب هذا الأسبوع، ما يعمق خلافا بين الحلفاء اسما في حرب اليمن.

مقاتلون انفصاليون بملابس مدنية في جزيرة سقطرى: مسؤولون يمنيون قالوا إن نحو 100 مقاتل انفصالي يرتدون ملابس مدنية نزلوا، يوم الإثنين، من سفينة تابعة للبحرية الإماراتية على سقطرى، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل يمني منخفض الكثافة السكانية ببحر العرب.

مصدران بالحكومة اليمنية، ذكرا الأربعاء أن الإمارات دربت في عدن الأسبوع الماضي دفعة من 300 جندي من أجل الإرسال إلى سقطرى، وأرسلت أكثر من 100 منهم إلى الجزيرة يوم الإثنين.

هذه ليست المرة الأولى التي تشكو فيها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية، من تحركات القوات الإماراتية على سقطرى.

الحكومة اليمنية اتهمت، الإمارات العام الماضي بالسيطرة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات هناك، واضطرت السعودية، زعيمة التحالف العربي المؤيد لهادي، إلى إرسال قوات إلى سقطرى لنزع فتيل مواجهة بين القوات الإماراتية وقوات هادي.

في معرض رده على تقارير عن توجه قوات من الانفصاليين الجنوبيين إلى سقطرى، انتقد وزير الداخلية اليمني الأسبوع الماضي الإمارات وقال إن عليها التركيز على قتال الحوثيين.

الوزير أحمد الميسري، قال في تصريحات بثتها قنوات تلفزيونية يمنية "شراكتنا في الحرب على الحوثيين وليست الشراكة في إدارة المناطق المحررة". الإمارات تسلح الانفصاليين: قافلة عسكرية مدعومة من الإمارات في اليمن الانفصاليون يقولون إن لديهم أكثر من 50 ألف مقاتل سلحتهم الإمارات ودربتهم وإنهم يهدفون إلى استعادة دولة اليمن الجنوبي المستقلة التي اتحدت مع اليمن الشمالي عام 1990 في نهاية حرب طويلة.

الاشتباكات بين قوات هادي والانفصاليين الجنوبيين نادرة نسبيًا لكن قوات هادي قالت في بيان إن قوات من الجانبين اشتبكت الأربعاء في محافظة الضالع بجنوب غرب البلاد من أجل السيطرة على مبان حكومية.

البيان، أوضح أن قوات هادي غادرت الضالع بعد الاشتباكات لكن القوات الجنوبية نصبت لها كمينا مجددا على الطريق إلى عدن وأن الكثير سقطوا بين قتيل وجريح، ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

الإمارات واحدة من دول عربية تقاتل رسميًا نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد حركة الحوثيين والتي تسيطر على العاصمة، لكن الإمارات على علاقة متوترة مع الحكومة وجندت آلاف المقاتلين من حركة جنوبية انفصالية اشتبكت مع القوات الحكومية.

جزيرة سقطرى جزء من اليمن لكنها أقرب إلى الساحل الأفريقي منها إلى الأراضي اليمنية، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث الطبيعي العالمي وتخضع لحماية المنظمة بسبب نباتاتها وحيواناتها المميزة.

منذ أن بدأت الحرب في اليمن مطلع العام 2015، تعاني جزيرة سقطرى من التهميش وتراجع كبير في البنية التحتية والخدمات، وتعهد الإماراتيون للسكان المحليين بأنهم سيعملون على بناء وتطوير الجزيرة، في خطوة أرجعها مراقبون إلى محاولة أبوظبي كسب ود سكان سقطرى، تمهيدًا لإحكام سيطرتها على الجزيرة.