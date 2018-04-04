النمسا
الأربعاء 4 أبريل 2018 18:45

الحكومة النمساوية تسعى لحظر الحجاب في مدارس الروضة والابتدائي

صورة أرشيفية
أعلن المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أنه أصدر تعليمات إلى الوزارات المعنية لإعداد مشروع قانون ينص على حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لأعضاء الحكومة، قال كورتس إن جميع الفتيات في البلاد يجب أن تتمتعن بشروط متساوية، وإن الحجاب لا مكان له في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية منعا لتشكل مجتمعات موازية في البلاد.  

وأضاف "أصدرت مع نائبي تعليمات إلى وزارتي التربية وتكامل المرأة والأسرة، لإعداد مشروع قانون لحماية الطفل، وهدفنا الرئيسي منع الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية".

وأشار كورتس إلى أن مشروع القانون المذكور يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان لإقراره، لافتا إلى أنه يحتاج إلى دعم أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض وحزب النمسا الجديد لتمرير مشروع القانون.

المصدر
الأناضول
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حظر الحجاب

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