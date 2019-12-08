الأحد 8 ديسمبر 2019 23:34
الحكومة الليبية تعلن إفشال مخطط لدخول طرابلس
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، إفشالها مخططا من "قوات متعددة الجنسيات" لدخول العاصمة طرابلس الجمعة الماضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الحكومة، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".
أبرز ما ورد في البيان
- وصلتنا الأيام الماضية معلومات تفيد أن القوات متعددة الجنسيات (في إشارة لقوات أجنبية تدعم حفتر) تخطط الجمعة للدخول إلى طرابلس، مسمية إياها (جمعة النصر).
- تعاملنا مع المعلومة بجدية، وتمكنت قواتنا باحترافية وبأقل مجهود عسكري من امتصاص الصدمة، واحتوت المسلحين في جيب صغير، قبل أن تشن هجوما عكسياً وتصعق الواهمين.
- القوات الحكومية قامت السبت والأحد بمهام تكتيكية في أغلب المحاور، وحققت كل المهام الموكلة إليها باحترافية عالية ودون خسائر.
- من بين النتائج إسقاط طائرة حربية، السبت، لتكون الـ 15 في تعداد خسائر الطيران المعتدي.
مقاتلون أجانب
- في وقت سابق السبت، أعلنت عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة، إسقاط مقاتلة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس، وأسر قائدها.
- بينما تتهم حكومة "الوفاق"، الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.
- الشهر الماضي، قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، إن الإمارات تمد حفتر بمرتزقة من شركة روسية، وآخرين من ميليشيا "الجنجويد" السودانية (قوات الدعم السريع).
- منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
المصدر
وكالات
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