قطاع غزة
الأحد 17 سبتمبر 2017 15:41

الحكومة الفلسطينية ترحب بحذر بقرار حماس حل اللجنة الإدارية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
غيتي
قال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الأحد إن الحكومة ترحب بقرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل اللجنة الإدارية وتطالب بتوضيحات "لطبيعة قرار حماس"

وأضاف أن الحكومة تصف قرار حماس بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وشدد "على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات مطالبا بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه".

وقال المتحدث الرسمي إن الحكومة ملتزمة "بما تمليه المصلحة الوطنية العليا بإنهاء الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة الصف من أجل ضمان مواجهة كافة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
الحكومة الفلسطينية
حركة المقاومة الإسلامية
حماس

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