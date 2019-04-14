الأحد 14 أبريل 2019 11:53
الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد اليمين القانونية.. ما السبب؟
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة إبراهيم ملحم، أن أعضاء الحكومة التي شكلها محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية، ظهر اليوم الأحد، أمام الرئيس محمود عباس.
وقال ملحم في تصريحات لصحيفة "القدس"، عن الحكومة ستعيد أداء اليمين القانونية إثر وجود خطأ مطبعي في نص القسم الذي أداه أعضاء الحكومة أمس السبت.
تصريحات "ملحم":
- ملحم: اليمين سقطت منه جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة (35) من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".
- المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، تنص على أن يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا.
- ملحم: القسم الصحيح هو "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
- ملحم: حرصًا على منع اللبس بهذا الموضوع، فقد طالب الرئيس محمود عباس بإعادة أداء اليمين بعد تصحيح الخطأ المطبعي، إذ سيكون أداء اليمين، في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأحد.
جدل واسع:
- هذا الخطأ لاقى جدلاً واستياء واسعًا في أوساط الفلسطينيين وخاصة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- كانت حكومة اشتية أدت اليمين القانونية مساء السبت، أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
- الفصائل الفلسطينية البارزة كانت قد رفضت الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصفت في بيان مساء السبت الحكومة التي شكّلها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية بـ"الانفصالية وفاقدة الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
- حماس: تشكيل حركة فتح حكومة برئاسة اشتية بمثابة استمرار لسياسة التفرد والإقصاء وتعزيز الانقسام، تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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