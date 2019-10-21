الاثنين 21 أكتوبر 2019 22:46
الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان إعلانا سياسيا في جوبا
وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، في جوبا عاصمة جنوب السودان، إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار.
أهم نقاط الاتفاق
الإعلان السياسي، الذي حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه، تضمن نقاطا أبرزها:
- تجديد وقف الأعمال العدائية بين الجانبين لمدة ثلاثة أشهر.
- تكوين لجنة من قبل الجبهة الثورية لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين.
- تكوين لجنة مشتركة للتنسيق في أجندة التفاوض، ومراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود المتمثلة في القرار 206 وأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين، والتأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.
- توصل الطرفين لاتفاق على الحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للعملية التفاوضية وحشد دعم الشركاء الدوليين لتنفيذ اتفاق السلام.
- بنود أجندة التفاوض: القضايا القومية مثل المواطنة وقضايا الحكم والإدارة والترتيبات الأمنية.
- مسارات التفاوض: دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق) وشرق وشمال السودان بالإضافة للقضايا ذات الخصوصية.
التفاصيل
- المتحدث باسم وفد حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح قال لموقع الجزيرة مباشر إن اللجنة الفنية المشتركة التي تم تشكيلها من الطرفين (الحكومة السودانية والجبهة الثورية) ناقشت عدة قضايا مثل إطلاق سراح الأسرى وتكوين اللجان المشتركة وتعديل المادة (70) من الوثيقة الدستورية، وتأجيل تعيين الولاة، وتأجيل إعلان أعضاء المجلس التشريعي القومي، وتحديد أجندة التفاوض والقضايا الأساسية التي يستلزم التفاوض حولها ومسارات التفاوض والأراضي المصادرة في مناطق السدود ومناقشتها في الجولة القادمة.
- عضو الوفد المفاوض عن الجبهة الثورية سيف الدين عبد المولى قال لموقع الجزيرة مباشر إن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات بعد فترة تتراوح من أسبوعين إلى شهر.
- المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي قال في تصريحات صحفية إنه بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية تكون العملية السلمية تخطت عمليا موضوع الأجندة وتحديد المسارات إلى النقاش حول الاتفاق السياسي بما في ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها.
- تضم الجبهة الثورية السودانية، 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، جناح مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة" التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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