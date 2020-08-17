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الاثنين 17 أغسطس 2020 17:28

الحكومة البريطانية تنعش مطاعمها بدفع "نصف الفاتورة"

أحد المطاعم في منطقة "كوفنت غاردن" في العاصمة البريطانية لندن
أحد المطاعم في منطقة "كوفنت غاردن" في العاصمة البريطانية لندن
غيتي
نجح إجراء الحكومة البريطانية بدفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، في تنشيط هذا القطاع الذي تضرّر كثيراً جرّاء جائحة كوفيد-19، على ما لاحظت دراسة نشرت الإثنين.

وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم من الإثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين الأولين من أغسطس/آب بنسبة 26.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.

في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21.3 في المئة من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته إلى بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني "أوبن تيبل".

أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، تراجع الانخفاض إلى 7.1 في المئة، في حين أنه وصل إلى 28.2 في المئة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.

ورأت الباحثة الاقتصادية في المركز نينا سكيرو أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك "حققت نجاحاً".

ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار "إيت آوت تو هلب آوت" (أي "كل في الخارج للمساعدة") ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف لإعادة إطلاق الاقتصاد البريطاني الذي تضرّر إلى حدّ كبير جرّاء الجائحة.

ويقضي هذا الإجراء بدعم 50 في المئة من فاتورة بحدّ أقصى عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولاراً) للشخص الواحد، من أيام الإثنين إلى الأربعاء خلال شهر أغسطس/آب.

وتبلغ تكلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1.8 مليون شخص في بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب دعم 10.5 ملايين وجبة في المطاعم.

وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18.9 في المئة بعد الساعة السادسة مساء بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9.6 في المئة في وقت الغداء، بحسب مكتب "سبرينغبورد".

وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيراً دراسة لمركز الدراسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 1467 مطعماً أغلقت أبوابها، أي بارتفاع قدره 59.1 في المئة بالمقارنة مع تلك التي أقفلت خلال 2019 بأكملها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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